Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров

Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святым. Их считают защитниками дома от пожаров.

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Автор: pravlife.org Святые вместе пекли просфоры в течение 30 лет

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Преподобный Спиридон до прихода в Печерский монастырь жил в деревне. В монастырь пришел в 1139 году уже в старшем возрасте. Несмотря на то, что был неграмотным, он изучил весь Псалтирь наизусть.

Игумен Пимен поручил ему печь просфоры (богослужебный литургический хлеб). В этом труде ему помогал преподобный Никодим, отбывавший подвиг монашества в этом же монастыре. Откуда Никодим пришел в монастырь неизвестно. Они со Спиридоном были очень дружны и вместе пекли просфоры в течение 30 лет.

Однажды, приготовив просфоры, они развели огонь и пламя вырвалось из печи, начал гореть потолок в келье. Блаженный Спиридон закрыл отверстие печи мантией, завязал рукава волосяницы и побежал в колодец. Он набрал в рукава воды и по дороге начал звать на помощь братию. Когда сбежались монахи, то увидели, что мантия не сгорела, а из рукавов вода не вытекла. Ею же потушили огонь. Все прославили Бога, который помог своему угоднику. Никодим был верным помощником Спиридону как в труде, так и в подвигах благотворительной жизни.

Они хорошо послужили братии монастыря и Богу и мирно упокоились в 60-х годах XII ст. Мощи преподобных находятся в Ближних пещерах.

В акафисте всем Печерским преподобным сказано: "Проповеднический нам явился честный труд твой, Спиридоне богоприятный, ею потому что православных детей твоих учишь, как пальцы складывать для изображения святого креста во главе, уста нечестивцев закрываешь, явно обличая их, Ему же молились, чтобы погасил пламя страстей наших и даровал нам истинное усердие славословить Его непрестанно в псалмах и песнях духовных в этой жизни и в будущем поя: "Аллилуйя".

13 ноября наши предки заботились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сараи, в которых можно спрятаться от холода.