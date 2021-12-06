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вторник, 07 декабря 2021 05:02

Церковный праздник 7 декабря. Сегодня чтим память Невесты Иисуса Христа

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7 декабря православные верующие вспоминают Великомученицу Екатерину. Ее называли Невестой Иисуса Христа.

Она была дочерью царя Александрии Египетской времен императора Максимина по имени Ксантос. Ее мать была христианкой, но скрывала это. Была любознательной и способной девушкой и отличалась красотой среди других.

Мать рассказывала Екатерине о своей вере. Учение произвели на нее большое впечатление. Впоследствии святая обращала в христианство людей и вела споры с языческими философами.

Автор: pinterest.com
  Великомученица Екатерина распространяла христианское учение среди людей
Великомученица Екатерина распространяла христианское учение среди людей

Родители хотели выдать Екатерину замуж и стали искать жениха. Дочь спорила и не хотела слышать о свадьбе.

"Если вы настаиваете, я выйду замуж. Но найдите мне такого юношу, который будет подобен мне в четырех дарованиях, которыми я, как вы уверяете, превосхожу всех других девушек. Пусть он будет подобен мне в благородстве, в красоте, в богатстве и в уме. Если же у него будет отсутствовать хотя бы одно дарование, он не достоин меня", - говорила она матери и отцу.

Родители решили спросить совета у старца, который до этого слышал о Екатерине.

"Знаю только одного прекрасного юношу, который, несомненно, превосходит тебя во всех дарованиях, о которых ты говорила; красота его побеждает сияние солнца, премудрость его - это все, что создано: живое и неодушевленное; богатства сокровищницы его можно раздать всему миру, и от этого оно не уменьшится, а станет больше; благородство же его невыразимо", - рассказал он девушке.

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Екатерина была поражена рассказами старца. С тех пор мечтала стать женой того человека, начала молиться и вести благочестивую жизнь. В награду за это к ней явился Иисус Христос и сказал, что принимает ее в вечные невесты.

Жениться на Екатерине мечтал император Максимилиан, однако девушка не изменила жениху и даже обратила в христианскую веру императрицу и любимого полководца императора.

За это Максимилиан казнил их, а после долгих пыток убил и Екатерину. Ее останки нашли христиане через несколько лет и похоронили святую.

Великомученице молятся молодые девушки. Просят лучшей судьбы и счастья в личной жизни.

День Ангела сегодня отмечают Екатерина, Александр, Григорий, Евгений и Семен. На именины вся семья должна посетить храм и помолиться Богу.

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