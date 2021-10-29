Церковный праздник 30 октября: православные чествуют двух мучеников

30 октября церковь чествует святых мучеников бессребренников Косма и Дамиана Аравийских. Они ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой. За оказанную помощь святые не брали платы.

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Слух о чудесах и учениях святых достиг правителя Лисия. Он заключил их под стражу. Расспросив о вере, именах и отечестве, правитель приказал Косму и Дамиану принести жертву идолам. Они не стали исполнять повеление, а наоборот исповедовали свою веру во Христа. Тогда их велели избить и связанных бросить в море. Но по легенде, Господь спас их от потопления. Ангел разорвал их цепи и совершенно здоровых вывел на сушу. Это чудесное спасение было приписано волшебству. Раздраженный правитель велел посадить его в темницу. На другой день он велел бросить их в огонь.

Господь и здесь хранил их: огонь утратил природную силу и не касался их. Правитель подвергал их все новым казням, но все бесполезно. Повесив их, сначала велел бросать в них камни, а затем стрелять из луков, но камни и стрелы отскакивали от их тел и поражали самих мучителей. Не находя больше средств для достижения своей цели, Лисий приказал обезглавить их мечом. Вместе с ними пострадали еще трое христиан: Леонтий, Анфим и Евтропий.

Все мученики похоронили вместе. Время их смерти с подлинностью неизвестно: считается, что они пострадали в конце III века, в царствование Диоклетиана и Максимиана.

Тропар Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Автор: religions.unian.ua Святые мученики ходили по городам и проповедовали Христа, исцеляя больных силой Христовой

30 октября в народе отмечали день Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и повозок. Сегодня нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны.