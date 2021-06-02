Церковный праздник 3 июня. Кому молиться, чтобы иметь счастливую судьбу

3 июня церковь чтит память равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. Также вспоминают его сыновей, Муромских чудотворцев, Михаила и Федора.

Елена освободила и очистила все места, которые были связаны с жизнью Иисуса Христа и его Пречистой Матери. На этих святых местах она начала строить храмы. Во время правления царя Константина впервые после 300 лет гонений христиане впервые смогли открыто исповедовать свою веру.

Автор: pinterest.com Царя Константина царица Елена воспитала в уважении к христианской религии.

В народе этот праздник называют день Елены. Девушки сегодня должны молиться святой, чтобы она позаботилась об их судьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные приметы 2 июня: что сегодня нужно скрыть от семьи

3 июня люди сеют яровые злаковые культуры, ячмень и гречиху, сажают огурцы. Женщины в этот день не заплетают волосы, чтобы они росли длинными, крепкими и мягкими.

Девушки у трех дорог плели и трепали воображаемый лен, якобы пытаясь выбить из него серебряные семяна. Обряд посвящали царице Елене, чтобы она послала им счастье.

Сегодня не стоит отправляться в долгое путешествие, ведь оно будет трудным и изнурительным. Нельзя в этот день жаловаться на свою судьбу.

День Ангела сегодня празднуют Федор, Кирилл, Константин, Михаил и Елена. Юдина получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.