Церковный праздник 28 мая - почему этот день особый

 
Ексклюзивы
1/5
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1062
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 414
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 504
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 261
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1899
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 270
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1548
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 954
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1026
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 702
Фото
Все фото
6
23
14
30
8
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
Дым, огонь и бег на скорость: как соревнуются украинские спасатели
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
На Закарпатье &quot;проснулась&quot; Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
Видео
Все видео
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Просмотров: 207
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 234
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1755
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 171
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 05:00

Церковный праздник 28 мая - почему этот день особый

  Комментировать
Автор: days.pravoslavie.ru
  Сегодня чтят Пахомия Великого
Сегодня чтят Пахомия Великого

Сьгодни, 28 мая, в православной церкви чтят память преподобного Пахомия Великого. В народе его называют Пахомом Теплым или Бокогрием.

В молитве к святому просят добра и здоровья. Также считают, что человек, который родилась 28 мая, обязательно будет добрым.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни Пахомия Великого и его достижения в вере.

Мужчина родился в III в в египетском городе Фиваиде в семье язычников и получил хорошее светское образование. С детства имел добрый нрав, был умеренным и рассудительным.

20-летним ушел в армию императора Константина. Новобранцев, разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане приносили им еду. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя Его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его душу.

По возвращении из армии, Пахомий принял Святое Крещение, поселился в уединенном поселке Сенеш и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Он нуждался в духовном наставнике, а потому обратился к фиваидському отшельнику Паламону.

Через 10 лет пустынного жизни преподобный услышал голос у поселка Тавенниси, который приказал ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону и они начали строить там монашеское жилье. Со временем Пахомию явился Ангел Божий в образе схимника и вручил устав монашеской жизни.

Постепенно к святому начали приходить ученики. Число монахов монастыря быстро росло, что вызвало необходимость построения еще семи поблизости, а количество монахов доходило до 7 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой сегодня праздник и что нельзя делать

Суровый и строгий к себе Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно опытных в духовной жизни монахов. Он также часто учил опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить любого. Господь также сподобил преподобного Пахомия даром чудотворения и исцеления от болезней.

Скончался святой в 53 года от моровой болезни.

28 мая особенное для Дмитриев и Анастасий. Сегодня они отмечают День Ангела. Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и выбрать интересное поздравление для их владельцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 28 мая - почему этот день особый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 7677
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 5319
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 4419
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3636
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 2556
Общество
Не осталось пациентов. Закрывают отделение для Covid-больных
Не осталось пациентов. Закрывают отделение для Covid-больных Просмотров: 27
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
День Ангела 28 мая - кто сегодня именинник и как поздравить
6
 Просмотров: 63
Евросоюз выделит в помощь пострадавшим от войны жителям Донбасса 25 млн евро
Евросоюз выделит в помощь пострадавшим от войны жителям Донбасса 25 млн евро Просмотров: 9
Во время режима тишины погибли 38 украинских военных, еще 115 - ранены
Во время режима тишины погибли 38 украинских военных, еще 115 - ранены Просмотров: 54
Нацсовет оштрафовал пророссийские каналы
Нацсовет оштрафовал пророссийские каналы 1 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
20
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
Депутаты разрешили русский язык
6
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
3
Возле российского посольства сожгли Кремль
Голосов: 56344
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть