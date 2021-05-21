Церковный праздник 28 мая - почему этот день особый

Автор: days.pravoslavie.ru Сегодня чтят Пахомия Великого

Сьгодни, 28 мая, в православной церкви чтят память преподобного Пахомия Великого. В народе его называют Пахомом Теплым или Бокогрием.

В молитве к святому просят добра и здоровья. Также считают, что человек, который родилась 28 мая, обязательно будет добрым.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни Пахомия Великого и его достижения в вере.

Мужчина родился в III в в египетском городе Фиваиде в семье язычников и получил хорошее светское образование. С детства имел добрый нрав, был умеренным и рассудительным.

20-летним ушел в армию императора Константина. Новобранцев, разместили в здании городской темницы под охраной стражи. Местные христиане приносили им еду. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя Его заповедь о любви к ближним, это глубоко запало в его душу.

По возвращении из армии, Пахомий принял Святое Крещение, поселился в уединенном поселке Сенеш и сразу же стал вести строгую подвижническую жизнь. Он нуждался в духовном наставнике, а потому обратился к фиваидському отшельнику Паламону.

Через 10 лет пустынного жизни преподобный услышал голос у поселка Тавенниси, который приказал ему построить на этом месте обитель. Пахомий рассказал об этом старцу Паламону и они начали строить там монашеское жилье. Со временем Пахомию явился Ангел Божий в образе схимника и вручил устав монашеской жизни.

Постепенно к святому начали приходить ученики. Число монахов монастыря быстро росло, что вызвало необходимость построения еще семи поблизости, а количество монахов доходило до 7 тыс.

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Суровый и строгий к себе Пахомий имел великое милосердие и снисхождение к недостаточно опытных в духовной жизни монахов. Он также часто учил опасаться осуждения других и сам боялся даже в мыслях осудить любого. Господь также сподобил преподобного Пахомия даром чудотворения и исцеления от болезней.

Скончался святой в 53 года от моровой болезни.

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