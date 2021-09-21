Церковный праздник 23 сентября - сегодня вспоминают сестер, которые отдали себя Богу

Сегодня вспоминают молодых сестер мучениц. Фото: pravoslavnaya-biblioteka

Сегодня православные верующие почитают память мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Это молодые сестры христианки из Вифинии (Малая Азия), которые решили посвятить свою жизнь служению Богу. Они уединились в пустыне, постились и молились.

Слава о святой жизни девиц быстро распространилась. Их молитвы исцеляли больных.

Вифинский правитель Фронтон приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Однако сестры ответили, что не дорожат земными благами и готовы умереть за своего Небесного Жениха. Разозлившись, Фронтон приказал пытать старшую Минодору. Не выдержав мучений, она умерла. Через четыре дня на суд привели Митродору и Нимфодору. Запугивая, показывали им тело сестры. ПРТО женщины не отказались от веры. Их забили железными прутьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины 23 сентября - у кого сегодня особенный день

Тела святых хотели сжечь на костре, но сильный дождь потушил огонь, а молния опалила Фронтона и его слуг. Христиане забрали сестер и похоронили с почестью.

22 сентября православные верующие отмечали второй день Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память родителей Девы Марии праведных Богоотцов Иоакима и Анны, иначе их еще называют святой двоицой. Анна и Иокамы является примером настоящей любви и крепкого брака. Они не могли иметь детей, за что годами терпели насмешки и презрение. Но ни разу не опустили рук, а ежедневно моли Бога о ребенке. В результате уже в пожилом возрасте пары появилась дочь Мария, которая впоследствии стала матриью Иисуса Христа.