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среда, 22 сентября 2021 05:00

Дарят счастливый брак - сегодня молятся родителям Девы Марии

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22 сентября православные верующие отмечают второй день Рождества Пресвятой Богородицы, а также чтят память родителей Девы Марии праведных Богоотцов Иоакима и Анны, иначе их еще называют святой двоицой.

Анна и Иокамы является примером настоящей любви и крепкого брака. Они не могли иметь детей, за что годами терпели насмешки и презрение. Но ни разу не опустили рук, а ежедневно моли Бога о ребенке. В результате уже в пожилом возрасте пары появилась дочь Мария, которая впоследствии стала матриью Иисуса Христа.

Образы святых Иоакима и Анны - уникальный случай, когда церковь прославляет супружескую любовь. Их всегда изображают рядом и описывают как единое целое.

На иконах типа "Встреча Иоакима и Анны у Золотых ворот Иерусалима" Иоаким и Анна крепко обнимають друг друга, прижавшись лицами.

Автор: izi.travel
  На иконах Иоакима и Анны всегда показывают их любовь
На иконах Иоакима и Анны всегда показывают их любовь

На иконах "Рождества Пресвятой Богородицы" можно увидеть настоящую семейную идиллию. Иоаким и Анна ласкают младенца, вокруг летают ангели.

Автор: intermarium.news
  На иконах Иоакима и Анны всегда показывают их любовь
На иконах Иоакима и Анны всегда показывают их любовь

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Именно поэтому в дни Рождества Богородицы и почитание ее родителей стоит уделить максимум внимания свои семье. Верующие молятся о счастливом браке, здоровье родных и благополучии детей. Также принято просить у Господа послать паре потомков.

21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это одна из важнейших 12 церковных дат. Впервые ее начали праздновать еще в IV в.

В церкви устраивают праздничное богослужение. Прихожаны молятся о семейном счастье и детях. При этом считают, что просьба беременной женщины о здоровье и хорошей судьбе ее будущего ребенка имеет особую силу, поэтому осуществится.

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