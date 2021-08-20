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суббота, 21 августа 2021 05:00

Церковный праздник 21 августа - сегодня вспоминают киевлянина, который писал чудотворные иконы

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Церковный праздник 21 августа - сегодня вспоминают киевлянина, который писал чудотворные иконы
Сегодня вспоминают иконописца из Киева. Фото: 100insider.com

Сегодня, 21 августа, православные верующие почитают память святого преподобного Григория. Мужчина был монах Печерского монастыря. Писал иконы.

О жизни преподобного осталось моло упоминаний. Он жил в XII в. Известным стал своими работами. Мужчины считают одним из лучших иконописцев того времени.

"Сказание о святых иконописцев" утверждает, что "преподобный отец Григорий Печерский много святых икон написал чудотворных, которые здесь в Русской земле находятся".

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К тому же, святого считают соратником первого известного иконописца Руси преподобного Алипия.

Предполагают, что Григорий умер в 50 лет. Его мощи находятся в Ближних пещерах в Киеве, недалеко от мощей Алексея Печерского.

Сегодня День ангела отмечают владельцы мужских имен Григорий, Леонид и Мирон. Не зубудьте поздравить причастных к празднику знакомых и близких.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен и выбрать яркую открытку для именинников.

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