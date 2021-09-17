Церковный праздник 20 сентября - сегодня готовятся к большому событию

Сегодня готовятся к Рождеству Богородицы. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

20 сентября православные верующие отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви готовятся к одному из 12 великих христианских праздников - рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Дева Мария считается покровительницей семьи. Поэтому сегодня и завтра стоит уделить больше внимания родным, меньше спорить. Хазяйки же готовят праздничные блюда. Чем богаче будет стол на Рождество Богородицы, тем лучше.

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Также эти дни в церкви проводят богослужения. Прихожане молятся Богоматери. Просят обычно о семье. Считают, что именно в эти дни Она услышит все молитвы и исполнит желания.

Вчера православные верующие отмечали Михайлово чудо. Это одно из крупнейших праздников в церковном календаре. Его ежегодно отмечают 19 сентября. Посвященное архенгелу Михаилу. В Библии его называют архистратигом и почитают как верховного командующего Божьего войска. Также Михаила считают патроном воинов и защитником умерших, поскольку, согласно преданию, именно он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама.