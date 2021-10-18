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вторник, 19 октября 2021 05:02

Церковный праздник 19 октября. Сегодня вспоминают "близнеца" Иисуса Христа

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19 октября православная церковь вспоминает святого апостола Фому. Родился в галилейском городе Палеада.

На жизнь он зарабатывал рыболовством. Однажды Фома услышал проповедь Иисуса и так увлекся ею, что последовал за ним и его учениками.

Автор: pinterest.com
  Фома был избран ближайшим учеником Иисуса. По преданию, апостол был похож на Христа. За это его часто называли "близнец"
Фома был избран ближайшим учеником Иисуса. По преданию, апостол был похож на Христа. За это его часто называли "близнец"

Он со всей отдачей служил Христу, был мужественным и с гордостью признавался в своей вере. Благодаря этому Фома стал одним из ближайших учеников Иисуса.

Он входит в число 12 апостолов, учеников Спасителя. Однако святой не сразу поверил в Воскресение Христа. На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал свои раны.

После этого он неутомимо обошел со своей проповедью почти всю землю. Бесстрашно проповедовал Слово Божие народам. По преданию, Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.

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Погиб апостол мученической смертью. Он обратил в христианство сына и жену индийского правителя. За это его долго пытали и казнили.

Есть сведения о том, что апостол был похож на Христа. За это его часто называли "близнец".

День Ангела сегодня празднуют Макар, Иван и Дмитрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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