Церковный праздник 19 октября. Сегодня вспоминают "близнеца" Иисуса Христа

19 октября православная церковь вспоминает святого апостола Фому. Родился в галилейском городе Палеада.

На жизнь он зарабатывал рыболовством. Однажды Фома услышал проповедь Иисуса и так увлекся ею, что последовал за ним и его учениками.

Автор: pinterest.com Фома был избран ближайшим учеником Иисуса. По преданию, апостол был похож на Христа. За это его часто называли "близнец"

Он со всей отдачей служил Христу, был мужественным и с гордостью признавался в своей вере. Благодаря этому Фома стал одним из ближайших учеников Иисуса.

Он входит в число 12 апостолов, учеников Спасителя. Однако святой не сразу поверил в Воскресение Христа. На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал свои раны.

После этого он неутомимо обошел со своей проповедью почти всю землю. Бесстрашно проповедовал Слово Божие народам. По преданию, Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии.

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Погиб апостол мученической смертью. Он обратил в христианство сына и жену индийского правителя. За это его долго пытали и казнили.

Есть сведения о том, что апостол был похож на Христа. За это его часто называли "близнец".

День Ангела сегодня празднуют Макар, Иван и Дмитрий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.