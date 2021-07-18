Церковный праздник 19 июля. Молятся святому, который 60 лет жил в пещере

19 июля православные верующие почитают память преподобного Сисоя Великого. Святой был монахом-отшельником и чудотворцем.

60 лет жил в Египетской пустыне в пещере. После такого подвига достиг высокой духовной чистоты и получил дар чудотворения. Однажды он даже оживил мертвого.

Автор: pinterest.com Сысой Великий посвятил себя служению Богу.

Сысой был строгим к себе, однако к ближним всегда проявлял заботу и любовь. Всех учил прежде всего смирению. Считал, что его можно достичь только тогда, когда считаешь себя ниже всех.

"Это еще немного, сын мой, важнее - считать себя ниже всех, потому что такое унижение способствует приобретению смирения", - говорил Сисой своим ученикам.

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Перед смертью лицо святого просияло. Он рассказал, что пришло время покаяния и видит ангелов, пришедших забрать его душу. Затем лицо засияло еще больше - Симон успел сказать, что видит самого Господа.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Федор и Василий. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.