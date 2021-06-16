Церковный праздник 17 мая. Как сегодня уберечься от эмоционального выгорания

17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского.

Святой жил во времена царя Константина. Принадлежал к благочестивой христианской семье и был родственником императорской семьи.

За мудрость и святость Константин взял его с собой в Рим, а затем - в новую столицу Константинополь. Митрофан получил сан епископа и стал первым константинопольским святителем.

В 325 царь на Соборе испросил у святых отцов для святителя титул патриарха. Так он стал первым патриархом Константинопольским.

Автор: pinterest.com Святитель Митрофан прожил 117 лет и предсказал время своей смерти.

Митрофан имел дар предвидения. По просьбе императора он назвал достойного преемника после себя - епископа Александра. Также предположил, что после Александра на патриарший престол будет возведен Павел, который в то время был чтецом. Патриарху Александрийскому Александру предсказал, что его преемником будет архидиакон Афанасий.

Святой Митрофан прожил 117 лет. Предсказал за 10 дней время своей смерти. Мощи святителя покоятся в Константинополе, в храме, что построили в его честь.

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Верующие называли патриарха Навозником. По приметам, он был залогом будущего урожая. На Митрофана нужно обязательно удобрить землю.

17 июня нельзя злоупотреблять алкоголем, ссориться с родными и давать деньги в долг. Сегодня может случится эмоциональное выгорание, поэтому не стоит уделять много внимания работе.

День Ангела сегодня празднуют Иван, Петр, Софья и Мария. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.