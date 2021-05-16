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понедельник, 17 мая 2021 05:00

Церковный праздник 17 мая - что сегодня отмечаем

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Автор: uezd.com.ua
  Святую Пелагею на Руси почитают как покровительницу женщин и птиц.
Святую Пелагею на Руси почитают как покровительницу женщин и птиц.

17 мая православные верующие чтят память святой мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Она является покровительницей молодых девушек и птиц.

Gazeta.ua предлагает читателям больше узнать о ее жизни.

Мученица жила в III в в городе Тарсе Малой Азии. Была дочерью знатных язычников и когда услышала проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Него и пожелала хранить целомудрие, посвятив Господу жизнь. Наследник императора Диоклитиана очарован красотой девушки и захотел взять ее в жены. Но она отказалась от брака, чем разгневала юношу. Однако он дал Пелагеи время на размышления. Между тем Пелагея втайне приняла крещение и начала проповедовать христианство. Пыталась обратить и свою мать, но озлобленная женщина послала сказать царскому сыну, что дочь христианка и не желает быть его женой. Парень понял, что Пелагея для него потеряна, и, не желая отдавать ее на мучения, сам пронзил себя мечом.

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Тогда мать Пелагеи испугалась гнева императора, связала дочь и отвела ее на суд к Диоклитиану как христианку и мнимую виновницу смерти наследника престола. Император пленился необыкновенной красотой девушки и пытался отвлечь ее от веры во Христа, обещая взять в жены. Но святая дева с презрением отвергла предложения царя. Тогда Диоклитиана приказал сжечь ее. Не позволив палачам дотронуться до своего тела, сама с молитвой вошла в раскаленную печь. Ее тело расплавилось, как миро, наполнив весь город благоуханием, а кости же остались в огне неповрежденными.

В царствование императора Константина, когда прекратились гонения на христиан, на месте захоронения святой Пелагеи построили церковь.

17 травня власники імен Антон, Кирило, Лазар, Марія, Микита, Пелагея святкують День Янгола.

Раніше імена для новонароджених обирали за найбільш очевидною чи бажаною рисою характеру малюка або ж в честь святого, якого шанують в день народження дитини. Gazeta.ua пропонує більше дізнатися про походження та значення імен сьогоднішніх іменинників. Дехто зможе визначитися, як саме назвати свого малюка.

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