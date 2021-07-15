Церковный праздник 16 июля - сегодня молятся монахам Киево-Печерской лавры

Сегодня молятся монахам с Киево-Печерской лавры. Фото: vinnytsia-museum.in.ua

Сегодня, 16 июля, в православной церкви чествуют память двух монахов, живших в Киево-Печерской лавре во времена Киевской Руси.

Обох звали Анатолиями. Мощи одного святого находятся в Ближних пещерах лавры. Его еще называют святым старцем Анатолием чудотворцем. Мощи второго монаха покоятся в Дальних пещерах обители.

Свидетельств о жизни и подвигах этих святых почти не сохранилось. Их память приурочен ко дню чествования святителя Анатолия, патриарха Константинопольского.

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Молитвы к преподобным

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши, Анатолие и Анатолие Затворниче, яко стяжавшии дерзновение ко Господу равноангельным своим житием, егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, молим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.

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Богатство благодати и сыноположения стяжавте многими подвиги и добродетельми, ихже ради Христос всели души ваша в Небесная селения Своя, даровав благодать нетления и чудес мощем вашим, к нимже притекающе, вопием: радуйтеся, Анатолие и Анатолие Затворниче, ликов иночествующих похвало и украшение.

16 июля День ангела отмечают Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Александр, Филипп. Сегодня священники советуют сходить владельцам этих имен в церковь, помолиться своим небесным наставникам, посетить крестных родителей. Gazeta.ua предлагает выбрать для существительных удачное приветствие, которое обеспечит им хорошее настроение на весь день.