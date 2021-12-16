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четверг, 16 декабря 2021 07:28

Церковный праздник 16 декабря. Епископ больше 13 лет молчал

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16 декабря православная церковь упоминает преподобного Иоанна Молчальника. Он прожил девять лет в пустыне.

Родился в 454 году в Турции в семье военачальника. С детства начал учить Священное Писание и молиться Богу. После смерти родителей все наследство раздал беднякам и нуждающимся. Кое-что отдал на строительство храмов.

Автор: politeka.net
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Потом пошел служить в монастырь. Там провел около 10 лет, пока его не назначили епископом колонийской церкви.

Правительство начало вмешиваться в дела церкви, что беспокоило Иоанна. Поэтому он решил покинуть высокий пост и отправляется в Иерусалим на службу в лавру Саввы Освященного.

Там святой принял обет молчания и уединился в келье на четыре года. Впоследствии отправился одиночкой жить в пустыню, где пробыл около девяти лет. За подвиги Бог наделил его даром исцеления молитвами.

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Игумен Савва смог уговорить Иоанна вернуться в обитель, где он прожил еще 66 лет. Все это время помогал больным людям. Умер Молчальник в 104 года.

Также сегодня чтят святого пророка Софония. Еще в маленьком возрасте он начал вести праведную жизнь и следовать христианским правилам.

По преданию часто разговаривал с Господом и понимал его откровения. Во взрослом возрасте увидел видение о разорении Иерусалима и принудительном рассеянии иудеев по миру.

Еще за 600 лет до рождения Иисуса Христа предсказывал Страшный суд и конец света. Софония стал призывать людей вернуться к Богу, чтобы спастись от страшной судьбы.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Георгий, Иван, Николай и Федор. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Вместе с семьей сегодня следует помолиться в церкви.

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Дата
16
декабря

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