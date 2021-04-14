Церковный праздник 15 апреля: сегодня запрещено устраивать свадьбы

15 апреля чтят память преподобного Тита и чудотворца и мученика Поликарпа. Фото: sarnynews.city

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Тита, которого в народе называют Титом Ледоломом. Также чтит чудотворца и мученика Поликарпа.

Преподобный Тит жил в VIII-X ст. В юные годы вступил в монашеский монастырь, в Студийскую обитель Царьграда, где превзошел других монахов кротостью, милосердием и любовью к ближним. Через некоторое время он стал пресвитером. Тит ревностно защищал церковь от нападок еретиков-иконоборцев. За праведные дела Господь почтил святого благодатью чудотворения и исцеления телесных и душевных недугов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 15 апреля - кто сегодня именинник

Святой мученик Поликарп жил во времена правления императора Максимиана. Он обвинил правителя в пролитии невинной крови христиан в Александрии и открыто исповедал себя христианином, за что и пострадал.

"В этот день работать маожна. Только есть поощрение, чтобы люди присутствовали на литургии. Чтобы подготовились к исповеди", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жевицкий.

15 апреля желательно не ссориться и не конфликтовать. Не стоит что-то праздновать и устраивать свадьбы. Сегодня нельзя вышивать и вязать. Также не стоит громко разговаривать и надевать откровенные наряды.

14 апреля православные верующие почтили память Святой Марии Египетской. Она считается покровительницей женщин, которые раскаялись в грехах.