Церковный праздник 13 декабря. Вспоминают апостола, впервые принесшего христианскую веру в Украину

13 декабря православная церковь вспоминает святого апостола Андрея Первозванного. Он был первым и любимым учеником Иисуса Христа.

Родом Андрей из северной части Святой Земли - из Вифсаиды в Галилее. Был младшим братом апостола Петра. Рыбачил на Тивериадском озере.

Сначала был учеником Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса, и входил в его общину при Кумранском монастыре. После крещения Христа стал первым учеником и одним из 12 апостолов. За это его прозвали "Первозванным".

Автор: pinterest.com Андрея Первозванного считают первым благовестником Евангелия Христова на землях Украины.

Иисус позвал Андрея за собой, после чего был вместе с ним на протяжении всего периода общественного служения. Апостол был свидетелем воскресения Христа и его вознесения на небо.

После этого Господь часто являлся своим ученикам. Апостолы, по наставлению Иисуса, отправились нести Божью истину в разные части света. Андрей должен был проповедовать в странах, лежащих вдоль побережья Черного моря. Посетил Вифинию в Малой Азии, Фракию, Македонию и Скифию, то есть территорию современной Украины.

По преданию, апостол по Днепру поднялся на север и дошел до места, где возник Киев. Он благословил это место и предсказал принятие христианской веры на нашей земле.

Андрей имел дар исцеления и чудотворения. Избавлял людей от неизлечимых болезней, в том числе римлянина Лесвиоса - градоначальника Патр. О чудесах узнал римский император и отправил идолопоклонника Эгеата стать новым правителем Патр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский во время проповеди говорил об Украине

Максимила, жена Эгеата, тяжело заболела. Апостол смог ее спасти, однако новый градоначальник упрямо предложил плату за исцеление возлюбленной. Андрей отказался и сказал, что плату ему отдаст Бог.

Эгеата вызвал к себе император, по возвращении он обнаружил, что его жена и брат приняли христианство. Правитель разозлился и приказал подвергнуть святого пыткам и распять его на кресте, не вбивая гвозди, чтобы продолжить мучения.

Андрей Первозванный принял свою судьбу и самостоятельно пришел на место казни. Небесный свет озарил крест святого и он отошел в Царство Божие. На том месте во его имя соорудили храм.

Апостола чтят в Украине. В его честь построили много церквей, а сказания о нем сыграли значительную роль в возникновении христианства и государственности на Руси.

День Ангела сегодня отмечают Андрей и Иоанн. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.