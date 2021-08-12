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четверг, 12 августа 2021 05:01

Церковный праздник 12 августа. Кому сегодня молиться, чтобы вернуть потерянное

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Православная церковь 12 августа чтит апостолов Силу и Силуана. Они были соратниками и учениками святого Павла.

Силуан долго странствовал, а затем его назначили епископом в городе Силунськ. Во времена гонений христиан он натерпелся горя и страданий от язычников.

Павла в 51 году вместе с Варнавой отправили Антиохию для разъяснения послания Собора апостолов. Во всех делах в путешествии помогал им Сила. Апостолы посетили Киликию, Сирию, Филиппы и Македонию.

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В городах он проповедовал христианскую веру. После этого Силу назначили епископом в Коринфе. Веруют, что он был могучим и сильным, а за свою жизнь совершил много чудес.

12 августа также вспоминают мученика Иоанна Воина. Он служил в армии императора Юлиана Отступника. Правителя называли так, ведь после вступления на престол он отрекся от христианской веры и стал язычником. Юлиан преследовал христиан и творил над ними насилие.

Автор: pinterest.com
  Иоанну Воину молятся за заключенных. Он разоблачает воровство и помогает находить потерянное и похищенное
Иоанну Воину молятся за заключенных. Он разоблачает воровство и помогает находить потерянное и похищенное

Иоанн же тайно помогал тем, кто верил в Христа, деньгами, едой и одеждой. Также приходил к христианам, заключенным в темнице, и утешал словом любви, сострадания и одобрения.

Император узнал об предательстве воина и отправил его в Константинополь. Святого долго пытали, однако он не поддавался. Затем Иоанна бросили в темницу, где он пробыл до смерти Юлиана. На свободе святой до старости продолжал вести праведную жизнь и проповедовать христианство.

День Ангела сегодня празднуют Анатолий, Валентин и Иван. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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