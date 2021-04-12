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вторник, 13 апреля 2021 05:02

Церковное праздник 13 апреля - что сегодня отмечаем

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Церковное праздник 13 апреля - что сегодня отмечаем
13 апреля чтят память святого Ипатия. Фото: ukrainians.today

13 апреля в православном церковном календаре - день памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника: "Ипатий", "Накануне Пролеття", "Кострище", "Беды с домовым". В Ипатия просили об изгнании бесов и защиты от домовых, которые в этот день бесчинствуют.

"Это не какой-то большой праздник. В церкви по Божьему календарю каждый день упоминаются различные Святые. Это обычный день. Относительно труда, поста или пищи то конкретных указаний на этот день нет", - сообщает Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жевицький.

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Сегодня нужно помолиться о том, чтобы Ипатий освободил от бесплодия, помог при тяжелой беременности, или если есть угроза выкидыша. К Ипатия можно обращаться, если есть нехватка молока или открывается кровотечение, связанное с родами. Кстати, считается, что дети, которые родились в этот день, имеют необычные способности, а покровительствует им сам Ипатий Чудотворец.

Женщина, родившаяся в этот день, должна отнести на поле или в город, или во двор угля и развести костер. Считается, что он сможет вылечить очень тяжелую болезнь.

Больного следует пронести над пламенем, но осторожно, чтобы не обжечь. Также можно проносить над костром сельскохозяйственный инвентарь, тогда он не сломается весь год. Можно еще сжечь какую-то старую и ненужную вещь, тогда дом не пострадает от пожара.

Увидеть домового 13 апреля предвещало что-то крайне плохое. Домовой на Ипатия часто любил вздыхать в подвале и за печью. В этом случае его спрашивают, что это он к худу стонет или к добру. Если переставал стонать, значит к счастью. Кроме того, считается, что сегодня могут проникнуть злые духи. Чтобы защититься от них нужно усердно молиться святому, нарисовать на окнах, стенах и дверях кресты, а по дому разложить чертополох. Также нельзя произносить "бис" или "черт".

13 апреля по народному календарю судили о погоде. В православии в этот день чествуют преподобного Ипатия Чудотворца. Святой славился исцеление молитвами лечили слепых и людей которые страдают водянкой. Благодаря молитвам Ипатия Чудотворца много бесплодных женщин смогли забеременеть, а в кормящих грудью матерей повысилась лактация.

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