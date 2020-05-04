Черкасская ОГА отреагировала на неповиновение мэра Черкасс

Черкасская ОГА будет судиться с Черкасским горисполком. Фото: УНИАН

Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.

ОГА также требует приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Это нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса, утверждают в Черкасской облгосадминистрации.

Там считают, что решение городских властей противоречит решению Кабмина о введении карантина в стране.

По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в котором устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.

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Напомним, что власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления запланированы на 11 мая. В связи с этим полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в свою очередь заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.



