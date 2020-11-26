Через Зеленского Украиной косвенно руководит ФСБ России - ветеран

Игорь Лапин: Янукович сократил Вооруженные силы перед бегством в 160 000. Зеленский делает то же. Готовится к капитуляции. Фото: Reuters

Многие из солдат увольняются из армии. В общем настроении на передовой достаточно пессимистичны.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Ребята из "Айдара" прорыли позиции на 400 метров вперед. По ночам копали траншеи. Повесили флаг Украины на окраине Горловки. Сепары офигели. Зеленский сказал все оставить и уйти. За несколько дней до того там погиб собрат. Когда такое происходит, в окопе ставят памятную доску. Это тоже пришлось покинуть. Брали позиции кровью, а оставляем без боя.

Хуже всего, что за последнее время произошло с армией - приказ №330. Когда штрафуют за открытие огня. Как, сидя в окопе, отличить: сепары ведут провокационный или прицельный огонь? Когда мозги собрата разлетелись блиндажом? Свист пули снайпера ни с чем не перепутаешь. Должен перезвонить в штаб, отчитаться и ждать приказа на огонь из Киева. Это абсурд, деморализация личного состава. Сознательный развал армии", - объясняет эксперт.

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По его словам, государством сегодня косвенно руководит ФСБ.

"В обществе формируют ненависть к парламенту и правительству. С одной стороны - это прививка от популизма. С другой - развал государства.

Вооруженные силы насчитывают 220 тысяч, еще и предлагают сократить. В структуре Министерства внутренних дел - 347 тысяч. В бюджете на следующий год на Вооруженные силы закладывают на 120 миллионов гривен меньше, чем в прошлом году (расходы на Минобороны планируют сократить впервые за последние годы - на 0,11%. Составит около 117,5 миллиардов грн. - Gazeta.ua). Зато добавили 20 миллиардов на безопасность. Эти деньги получат Государственная служба охраны, МВД, СБУ.

Янукович сократил Вооруженные силы перед бегством в 160 тысяч. Зеленский делает то же. Готовится к капитуляции. Банковая планирует держать власть на штыках МВД", - добавляет ветеран.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

По 2018-2020 годы уволилось более 77 тыс. контрактников, по данным Генштаба. Это почти треть установленной законом численности ВСУ.