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понедельник, 27 мая 2019 20:23

Через пять лет Евросоюз может прекратить поддержку Украины - эксперт

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Через пять лет Евросоюз может прекратить поддержку Украины - эксперт
Европарламент - законодательный орган Европейского Союза, избираемый прямым голосованием гражданами ЕС раз в 5 лет. Состоит из 750 членов и 1 председательствующего. Фото: EADaily

Консервативная "Европейская народная партия" ожидаемо получила больше всего голосов на выборах в Европарламент. Но на этот раз им будет очень трудно создать необходимое большинство, чтобы принимать решения.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным вопросам Алексей Куропятник.

"Альянс либералов и демократов для Европы" и "Группа Зеленых" получили намного больше голосов, чем на прошлых выборах. Ультраправые также увеличили свое представительство. Эти силы вряд захотят сотрудничать с "Европейской народной партией", - считает эксперт.

По его словам, в Европе все больше национальных правительств отказываются от тотальной интеграции в Евросоюз.

"Хотят хранить определенную самостоятельность. Население возмущает экономическая нестабильность, когда богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Увеличивается количество мигрантов. Все это заставляет общество поддерживать новые партии, которые предлагают пути решения этих проблем. Консервативные "Европейская народная партия" и "Прогрессивный Альянс социалистов и демократов" не могут предложить новый формат существования", - говорит Алексей Куропятник.

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Эксперт ожидает, что на следующих выборах через 5 лет "Европейская народная партия" не получит большинство и уступит свои позиции ультраправым и либеральным группам.

"Они могут уменьшить поддержку Украины. Мы так и не смогли показать ощутимый экономический рост. Украина не стала для ЕС более выгодной, чем сотрудничество с Россией. Мы - не такой способный рынок сбыта товаров. Ближайшие пять лет, пока консерваторы все еще занимают господствующие позиции в Европарламенте, мы можем не беспокоиться, что отношения Украины и ЕС существенно изменятся. Но до следующих выборов должны сделать все, чтобы стать более экономически развитым государством. Увеличить свою привлекательность в глазах ЕС", - добавляет международник.

С 23 по 27 мая в 28 странах Евросоюза состоялись выборы в Европейский парламент.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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