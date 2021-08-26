Через "Дію" можно будет стать донором органов

В приложении можно будет подать заявление о согласии стать донором. Фото: pexels.com

В приложении "Дія" можно будет подать заявление о согласии стать донором после смерти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укрінформ".

"С Министерством цифровой трансформации мы работаем над расширением кабинета гражданина в приложении "Дія". Там должен появиться раздел, в котором каждый сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи", - сообщил он.

Информация о доноре должна стать доступной, если человеку констатируют смерть мозга. Тогда трансплант формирует карточку потенциального донора в Единой государственной информсистеме трансплантации.

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"Когда работы будут завершены, мы начнем кампанию по популяризации донорства органов", - добавил министр.

В Черкассах на базе Третьей Черкасской городской больницы скорой медицинской помощи впервые провели операцию по пересадке сердца, почек и печени. Черкасские хирурги совместно с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова пересадили сердце 59-летнему черкащанину.