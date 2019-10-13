Цены на грибы растут, как после дождя: причины неурожая

В этом году грибы не подешевели из-за засухи. Фото: Шепетовский вестник.

В этом году грибы не подешевели из-за засухи даже в сезон.

По дороге в Яремче, где обычно стоял полно людей, сейчас только 2 женщины, продающих грибы, пишет ТСН.

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"Если бы еще один дождь пошел, то были. Пока в лесу сухо", говорят местные.

Киеве сушеные белые грибы стоят полторы тыс. за кг. Свежие по 50 грн за 100 грамм.

Президент Росії Володимир Путін напередодні свого дня народження прогулявся сибірською тайгою, де на камеру захоплювався природою та збирав гриби. Його супроводжував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.