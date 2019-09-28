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суббота, 28 сентября 2019 14:01

"Цена моей жизни - $80,5 тысяч" - многодетная мама нуждается в пересадке легких

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30-летняя Маргарита Смилянец из села Цветково Доманевского района Николаевской области нуждается в срочной пересадке легких. Год назад у женщины обнаружили пневматоракс. После операции начались осложнения. Помочь могут в Южной Корее. На обследование и операцию нужно более $80 тыс.

"После лечения пневматоракса начались осложнения. В июле этого года меня выписали из больницы с диагнозом бронхоэктатическая болезнь обоих легких. Она не лечится. Я год пролежала в больнице, а потом еще 9 месяцев. Была в реанимации. Муж ничем не помогает. Пока лежала в больнице, нашел себе другую женщину. Имеем с ним 4 сыновей и дочь. Самому старшему - 12 лет, младшему - всего 3. Дети пока у него, я сама нуждаюсь в посторонней помощи. Общаюсь с ними по телефону", - рассказала Gazeta.ua Маргарита Смилянец.

Автор: предоставлено Маргаритой Смилянец
  У Маргариты Смилянец есть 4 сына и дочь. Женщина нуждается в срочной пересадке легких
У Маргариты Смилянец есть 4 сына и дочь. Женщина нуждается в срочной пересадке легких

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"За мной ухаживает сожитель. Принимаю кровоостанавливающие препараты. В институте пульмонологии сказали, надо срочная пересадка легких. В Украине таких операций не проводят. Нашла клинику в Южной Корее. Цена моей жизни составляет 80,5 тысяч долларов. Обследование стоит 10,5 тысяч, операция – 70 тысяч. В Минздраве сказали, что в бюджете этого года средств нет. А ждать еще год у меня нет ни единого шанса. Поэтому без помощи людей мне никак справиться. Прошу спасти мне жизнь ради моих детей. Мечтаю, когда они уже будут со мной", - добавила она.

Реквизиты для помощи:

Карта Райффайзен Банк Аваль: 4149 5001 4073 4305 (Смилянец Маргарита Александровна).

Подполковник ДСНС 37-летний Сергей Довгань из Винницы находится в центре хирургии, трансплантологии и гематологии Беларуси. Мужчина нуждается в срочной пересадке печени. У него обнаружили синдром Бадда-Киари. Это редкое заболевание. Орган не фильтрует кровь, и все системы работают со сбоями. Лечится только пересадкой печени. Стоимость операции составляет $ 125 тыс.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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