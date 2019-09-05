"Хотелось кричать на весь мир" – многодетная мать просит спасти сына

Автор: Фото предоставлено Оксаной Жирновой 6-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга

6-летний Никита Жирнов из Харькова лечит рак головного мозга. После успешной операции и лечения, обнаружили новые две опухоли. Многодетная семья просит о помощи.

"В декабре 2017 года у Никиты появилась шаткость при ходьбе и беспричинная рвота. Мы обратились к врачам. На МРТ обнаружили большую опухоль головного мозга. Сыночка срочно прооперировали. Были тяжелые 14 дней реанимации. Гистология показала, что опухоль злокачественная.

Никита в течение четырех месяцев принимал лучевую терапию и химию. А потом еще было 8 блоков химиотерапии. Перестал ходить. Не хотел есть, рвал. Контрольное МРТ показало, что все чисто. Нас отпустили домой. Но следующее обследование показало два новых образования. Хотелось кричать на весь мир. Но не имела права этого делать, глядя на своего сильного мальчика.

Никитке назначили очень токсичную химию. Анализы падали до нулевых, дважды переливали тромбоциты. Опять обследования и химия. Если входим в ремиссию, нас ждет высокодозная химия с пересадкой стволовых клеток.

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Нас рассматривает Санкт-Петербург, Турция и Беларусь. Стоимость лечения начинается от 50 тысячи долларов. Финансово нашей семье не справиться. Имеем еще четырех малолетних детей, а двое уже взрослые. Никитка очень сильный и стойко борется. Верим, что победит этот страшный диагноз. Мы не можем сдаваться. Но без неравнодушных людей такую ​​сумму нам не осилить. Низкий поклон всем, кто откликнется", - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Жирнова.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 3985 8385 (бабушка Жирнова Валентина Владимировна).

Контакты Оксаны Жирновой: 0 (95) 431 70 37.