"20 лет спасал жизни людей, сейчас сам в этом нуждается" – жена умоляет спасти ее мужа-ДСНСника

Автор: Фото предоставлено Татьяной Довгань На операцию Сергею нужно 125 тысяч долларов.

Подполковник ДСНС 37-летний Сергей Довгань из Винницы находится в центре хирургии, трансплантологии и гематологии Беларуси. Мужчина нуждается в срочной пересадке печени. У него обнаружили синдром Бадда-Киари. Это редкое заболевание. Орган не фильтрует кровь, и все системы работают со сбоями. Лечится только пересадкой печени. Стоимость операции составляет $ 125 тыс.

"Мы приехали в белорусскую клинику на консультацию. Здесь будут искать вариант лечения, чтобы облегчить состояние Сережи и он смог "дотянуть"до трансплантации. В августе у него была большая кровотечение. Врачи едва спасли. Влили огромную дозу крови и плазмы. Еще выпускали через прокол жидкость из живота, потому что давила на внутренние органы. Не мог дышать.

Сережа вынужден сидеть на сильных препаратах. Они вызывают тошноту и головокружение. Состояние стабильное. Это сигнал, что времени катастрофически мало. Для нашей семьи 125 тысяч долларов является заоблачной сумой. Мы стали на очередь в Минздраве, но деньги могут выделить только в следующем году. У нас столько времени нет.

Сережа на протяжении 20 лет спасал жизни людей. Сейчас сам в этом нуждается. Просим неравнодушных людей помочь нам собрать нужную сумму. Для нас важна каждая гривна. Дома нашего папу ждут два маленьких сына", – рассказывает Gazeta.ua супруга Татьяна.

Реквизиты для помощи:

5168 7427 0199 8167 (Гривны UAH, приват Довгань Сергей Дмитриевич)

5168 7574 0069 3059 (USD, Dovhan Tetiana):

CORRESPONDENT ACCOUNT-0011000080

INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE / BIC: CHASUS33

IBAN163052990005168757400693059

5168 7574 0069 3034 (EUR, Dovhan Tetiana)

CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01

IBAN - UA123052990005168757400693034

Как продвигается сбор средств, можно узнать на странице Спасти Сергея Довганя в Facebook и у жены Татьяны.