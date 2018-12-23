Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине

Фото: Евгения Швиц

Чтобы увидеть, где же рождаются новогодние игрушки, стоит отправиться в 40 км от Киева до поселка Клавдиево-Тарасово на старую фабрику елочных украшений в Украине.

О том, где создают елочные игрушки, в поселке знает каждый житель, сообщает сайт Opinion.

Клавдиевская фабрика - это старенькие здания, в которых ранее производили медицинское стекло. Теперь эта территория больше напоминает арт-пространство. Внутри раздается новогодняя музыка, на стенах - зимние пейзажи, а по коридорам летают ходят сказочные эльфы.

Когда новогодние украшения стали набирать популярность, Клавдиевская фабрика переквалифицировалась. И вот уже 70 лет здесь производят елочные игрушки, которые украшают дома не только украинский, но и висят на елках в Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Литве, Франции, США и Грузии.

За последние пять лет разработано более 800 новых дизайнов шаров.

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Новогодние украшения работники создают вручную. Это достаточно длительный и кропотливый процесс, для которого требуется большой опыт. Все начинается с первого цеха, куда поступают стеклянные трубки. Из них делают заготовки - пульки. Потом выдувают популярные украшения всех времен - шарики.

В цехе горячее, здесь постоянно работают газовые горелки. При температуре свыше 600 градусов работники нагревают стекло, отчего оно становится гибким. Но ненадолго. Стекло быстро остывает, поэтому времени у мастеров мало. За один вдох стеклодувы выдувают шарик нужного диаметра - 65, 80, 100 или 120 мм.

Ежедневно на столе каждого мастера лежит до двух сотен заготовок.

Далее елочные заготовки отправляют в цех серебрения. Стеклянные прозрачные шарики погружают в ванну со специальным аммиачным раствором, и за считанные секунды стекло окрашивается в серебряный цвет. Тогда мастер начинает процесс окрашивания. Шарики погружают в необходимый цвет и запускают в специальную печь, в которой при температуре 200 градусов шарик выпекается. После окрашивания художники акриловыми и масляными красками наносят рисунки. Так мастер может работать над одним шариком от пяти минут до нескольких часов. В зависимости от сложности рисунка художник расписывает от 1 до 200 шариков в день.

Оригинальные и интересные игрушки отправляют в музей фабрики. Кроме своих новогодних украшений, здесь представлены игрушки из Италии, Франции, США, Египта и других стран. Все они отличаются особым своеобразием и колоритом. Самый дорогой экспонат привезли из Польши. Это шарики, инкрустированные стразами Сваровски. Они стоят от 200 до 2000 евро.

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