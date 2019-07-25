Чем запомнится последняя пятница июля - астролог

26 июля больше времени проведите на природе. Фото: kp.ua

26 июля - день покаяния и милосердия. Не жалейте времени и денег на благотворительность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уделите больше внимания старшим родственникам. Позвоните родителям, - советует астролог. - Доверяйте своей интуиции. Логика подведет. Решайте проблемы мирным путем. Тот, кто спровоцировал конфликт, сам от него пострадает. Больше времени проведите на природе. Воздух и вода будут имет особую целебную силу. Пересаживайте растения. Они будут прекрасно расти".

Овен

Хорошее время для трудоустройства. Подробно обсудите с шефом условия финансирования вашего труда.

Телец

Деньги не будут задерживаться в ваших руках. Однако дефицита финансов не будет. Не следует вкладывать средства в новые проекты. Они будут малоуспешными. Сдерживайте свою инициативность. Она будет неуместной.

Близнецы

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Обещанного повышения дохода не будет. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами.

Рак

Прибыли не оправдают ваших надежд. Партнеры будут нарушать заключенные договоренности. Придется тратить резервные деньги.

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Лев

Заметного повышения заработков не предвидится. Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Хорошо налаженный бизнес будет давать стабильный доход. Уже утром будет ощущаться приподнятое настроение. Назначайте свидания. Попросите друзей не беспокоить вас. Побудьте вечером с любимыми.

Дева

Переговоры по финансовым вопросам отложите до следующей недели. Не оформляйте имущественных поручений. Отложите продажу недвижимости.

Весы

Вашей экономике не грозит финансовый кризис. Стабильные доходы будут обеспечивать достаточный уровень жизни. Покупайте товары для дома.

Скорпион

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Брать ипотечный кредит не следует. Отложите проведение косметических операций.

Стрелец

Деньги будут поступать вовремя. Однако избытка средств не будет. Заработанное сразу пойдет на погашение текущих счетов.

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Козерог

В вашем распоряжении достаточно денег. Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишнюю сумму. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Водолей

Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей. Не берите кредитов. Снизится острота зрения. Чаще давайте глазам отдых.

Рыбы

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

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