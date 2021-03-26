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пятница, 26 марта 2021 11:51

Чем вакцина Sinovac отличается от AstraZeneca

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Чем вакцина Sinovac отличается от AstraZeneca
Друге щеплення препаратом Sinovac передбачається через 20 днів після першої. Фото: pixabay.com

Между вакцинами Sinovac и AstraZeneca, которую уже используют в Украине, есть некоторые отличия. Sinovac будут использовать для тех категорий населения и на тех платформах, которые сделают невозможным разлив.

Вакцина Sinovac 1-дозная, тогда как AstraZeneca 10-дозная. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В Украину вчера поступила активированная Sinovac - 215 тыс. доз. Она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль, после этого будет развезена в регионы. Для этой вакцины в приоритете маломобильная группа населения пожилого возраста. Ориентировочно таких людей около 40 тыс.", - сказал он.

2-я прививка препаратом Sinovac предполагается через 20 дней после 1-й. Следующую дозу вакцины AstraZeneca украинцы будут получать через 12 недель после 1-й, в 20-х числах мая.

Sinovac проходит завершающую стадию проверок. На следующей неделе украинский Минздрав ожидает от ВОЗ решения, можно ли использовать вакцину в экстренных случаях. AstraZeneca, а также Pfizer и Moderna, уже одобрены.

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Министерство здравоохранения по рекомендациям Национальной технической группы экспертов увеличило интервал между 2 прививками индийской вакциной Covishield с 28 до 90 дней.

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