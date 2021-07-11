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воскресенье, 11 июля 2021 20:23

Чем украинцам грозит Киркоров и Моргенштерн

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Чем украинцам грозит Киркоров и Моргенштерн
Киркоровы и Моргенштерн забирают нашу идентичность - Цибульская. Фото: Тарас Подолян

Россия считает себя сильнее, чем есть на самом деле. Но не достигла своих целей. Об этом говорит в интервью журналу "Страна" експертка по коммуникациям Любовь Цибульская.

"Сколько лет прошло, а мы держим их войска там, где остановили в 2015-м. Мир не признает Крым российским. Кремль тратит большие средства на гибридные воздействия. Когда интенсивность военных действий приходит, Россия активно продвигает культурное влияние. Не будем физической опасности, останутся киркоровы и Моргенштерн - направлены на уничтожение нашей идентичности, на продвижение тезиса о "один народ", говорит.

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Все труднее сопротивляться, но должны собрать все силы. Если захватят идентичность, то и войск не надо, добавляет Цибульская.

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Одна пятая страны живет в пропагандистском пузырьке, говорит Любовь Цибульская. Об этом свидетельствует и рейтинг пророссийских партий. Москва работает с местными элитами - органами безопасности и обороны, судами, политиками, активистами. Больше всего - на востоке и юге страны.

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