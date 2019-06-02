Чем удивят нас звезды 4 июня?

Люди охотно будут выяснять отношения в драке. Фото: Work.ua

Во вторник 4 июня придется приложить немало усилий, чтобы что-то удалось так, как вы того хотите. Осуществлению ваших планов могут мешать эгоизм и агрессивность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь проявлений этих качеств у знакомых и коллег, - говорит Максимова. - Не провоцируйте на злость. Люди охотно будут махать кулаками и выяснять отношения в драке. Могут часто вести себя безответственно. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они могут вернуться к вам неисправимо испорченными".

По словам астролога, во вторник лучше воздержаться от выяснения отношений.

"Легче будет поругаться, чем объясниться. Могут беспокоить головная боль и головокружение. В жару не выходите на улицу без головного убора", - говорит астролог.

Что этот день обещает каждому знаку зодиака, читайте ниже.

Овен

Неудачи будут сопровождать на работе. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком. Не отрывайтесь от реальности. Любимым хочется объятий и вкусненького. Не загружайте их разговорами о высоких материях.

Телец

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете. Свою судьбу вы встретите позже. Не делайте спонтанных ошибок.

Близнецы

В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку. Партнеры вновь смогут влюбить вас в себя. Устройте романтический вечер. Время начать борьбу с остеохондрозом.

Рак

Трудно будет выполнить все финансовые обязательства. Проблемы могут возникнуть из-за необязательности партнеров. Будете ощущаться усталость. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений.

Лев

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не пора. Считайте деньги на рынке. Сдачи могут не добавить. Расширяйте круг знакомых. К вам хорошо отнесутся в новой компании.

Дева

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги. Ухаживания неприятного вам человека может раздражать. Нельзя делать операций на глазах.

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Весы

Постоянно будет ощущаться нехватка средств. Несмотря на увеличение размера заработка. Помогите знакомым преодолеть семейный конфликт.

Скорпион

Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует. Отправляться на поиски приключений не стоит. Результаты не будут удовлетворены вас.

Стрелец

Не делайте крупных покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого. Партнеры могут выявлять инициативу. Не оставайтесь бесстрастными. Вечер обещает быть интересным.

Козерог

Средств хватает на все необходимое. На выигрыши и премии рассчитывать не стоит. Дополнительного дохода не предвидится. Вы будете готовы отдавать любимым слишком много внимания. Только не забывайте о собственных делах. Переутомление и повышение артериального давления могут вызвать носовое кровотечение.

Водолей

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными. Партнеры могут не соответствовать вашим требованиям. Не обижайте их пренебрежительным отношением.

Рыбы

Финансовые операции будут проходить проблематично. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей. Откажитесь от употребления соленого.

Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета.