Чем удивят нас звезды 4 июня?

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1566
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6795
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4339
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2916
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2628
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
8
12
5
7
Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами
Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Официально в стране 21 язык и нет деления на касты - украинка о жизни в Индии
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Уничтожили врага на Приазовье - показали впечатляющие военные учения
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
Видео
Все видео
Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь
Астролог предупредила, как прожить понедельник без потерь
Ветераны записали мотивирующий ролик
Ветераны записали мотивирующий ролик
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 810
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31051
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 342
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 07:00

Чем удивят нас звезды 4 июня?

  Комментировать
Чем удивят нас звезды 4 июня?
Люди охотно будут выяснять отношения в драке. Фото: Work.ua

Во вторник 4 июня придется приложить немало усилий, чтобы что-то удалось так, как вы того хотите. Осуществлению ваших планов могут мешать эгоизм и агрессивность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь проявлений этих качеств у знакомых и коллег, - говорит Максимова. - Не провоцируйте на злость. Люди охотно будут махать кулаками и выяснять отношения в драке. Могут часто вести себя безответственно. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они могут вернуться к вам неисправимо испорченными".

По словам астролога, во вторник лучше воздержаться от выяснения отношений.

"Легче будет поругаться, чем объясниться. Могут беспокоить головная боль и головокружение. В жару не выходите на улицу без головного убора", - говорит астролог.

Что этот день обещает каждому знаку зодиака, читайте ниже.

Овен

Неудачи будут сопровождать на работе. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком. Не отрывайтесь от реальности. Любимым хочется объятий и вкусненького. Не загружайте их разговорами о высоких материях.

Телец

Проживите этот день экономно. Не берите в банке деньги под залог имущества. Вернуть их вовремя вы не сможете. Свою судьбу вы встретите позже. Не делайте спонтанных ошибок.

Близнецы

В беде полагайтесь на друзей. Они смогут предоставить материальную поддержку. Партнеры вновь смогут влюбить вас в себя. Устройте романтический вечер. Время начать борьбу с остеохондрозом.

Рак

Трудно будет выполнить все финансовые обязательства. Проблемы могут возникнуть из-за необязательности партнеров. Будете ощущаться усталость. Побудьте в одиночестве. Встречи не принесут особых впечатлений.

Лев

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не пора. Считайте деньги на рынке. Сдачи могут не добавить. Расширяйте круг знакомых. К вам хорошо отнесутся в новой компании.

Дева

Сверхурочная работа не даст увеличение зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги. Ухаживания неприятного вам человека может раздражать. Нельзя делать операций на глазах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая обувь будет модным этим летом

Весы

Постоянно будет ощущаться нехватка средств. Несмотря на увеличение размера заработка. Помогите знакомым преодолеть семейный конфликт.

Скорпион

Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в рассрочку не следует. Отправляться на поиски приключений не стоит. Результаты не будут удовлетворены вас.

Стрелец

Не делайте крупных покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого. Партнеры могут выявлять инициативу. Не оставайтесь бесстрастными. Вечер обещает быть интересным.

Козерог

Средств хватает на все необходимое. На выигрыши и премии рассчитывать не стоит. Дополнительного дохода не предвидится. Вы будете готовы отдавать любимым слишком много внимания. Только не забывайте о собственных делах. Переутомление и повышение артериального давления могут вызвать носовое кровотечение.

Водолей

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в пользование свои вещи. Они могут быть испорченными. Партнеры могут не соответствовать вашим требованиям. Не обижайте их пренебрежительным отношением.

Рыбы

Финансовые операции будут проходить проблематично. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей. Откажитесь от употребления соленого.

Астролог посоветовала, чем заняться в первую неделю лета.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем удивят нас звезды 4 июня?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 24087
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 18371
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14310
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13212
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13032
Общество
В Институте национальной памяти "просветили" Зеленского относительно Жукова
В Институте национальной памяти "просветили" Зеленского относительно Жукова Просмотров: 639
Дело Гандзюк: все обвиняемые пошли на сделку со следствием
Дело Гандзюк: все обвиняемые пошли на сделку со следствием Просмотров: 126
Глава полиции Киевщины ушел в отставку и попросился в "горячую точку" на Донбасс
Глава полиции Киевщины ушел в отставку и попросился в "горячую точку" на Донбасс 1 Просмотров: 594
Ляшко получил по лбу палкой от Мосийчука - СМИ
Ляшко получил по лбу палкой от Мосийчука - СМИ Просмотров: 1071
Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами
Убийство ребенка. В МВД устроили протесты с файерами
6
 1 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 39452
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua