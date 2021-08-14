Чем порадует погода на Маковея

Погода в Украине на Маковея будет преимущественно сухой, солнечной и жаркой. Фото: pixabay.com

Погода в Украине сегодня, на Маковея, 14 августа, будет преимущественно сухой, солнечной и жаркой.

Дожди ожидаются только на востоке и местами на юге. Столбики термометров достигнут отметок от +24 до + 30° С, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Самую высокую температуру будут показывать термометры на Западе и в Центре. Прохладнее будет в Черниговской области, а также в Луганской и Донецкой областях, где и прогнозируют дожди и грозы.

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Антициклон Elfi блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano. А потому почти на всей территории Украины будет сухая солнечная погода, говорит синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня будет сухо и жарко. Днем воздух прогреется до 26-28° С Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В начале сентября погода в Украине будет по-настоящему летней. Продержится до 10 числа. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Начиная с третьей декады месяца прогнозируется несколько дней бабьего лета.