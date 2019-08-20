Человечество загрязнило 60% мирового океана - исследование

Серед екосистем, що страждають найбільше: мангрові дерева й коралові рифи. Фото: https://kfund-media.com

Работники Национального центра экологического анализа и синтеза обнаружили, что 60% Мирового океана загрязнено из-за влияния человека.

Ученым удалось впервые оценить общее влияние человечества на Мировой океан по таким параметрам как: загрязнение отходами, массовым выловом рыбы, увеличением транспортировки.

Согласно результатам исследования, за последние десятилетия общее воздействие на океан увеличилось вдвое. Если этого процесса не остановить, то в следующее десятилетие он удвоится еще вдвое.

"Нам нужно решать проблему, которая состоит из многих факторов. Мы не можем исправить только один, если хотим замедлить и остановить негативное влияние", - отметил один из исследователей Бен Гальперн.

Наибольшее беспокойство у ученых вызывают регионы Ближнего Востока, Австралии, Западной Африки и острова Восточного Карибского бассейна. Среди экосистем, страдают больше: мангровые деревья и коралловые рифы.

Исследователи также обнаружили, что состояние морей у Южной Кореи, Японии, Великобритании и Дании улучшилось после уменьшения коммерческого рыболовства.

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За полвека количество лесных животных в мире сократилось вдвое.

Ранее на встрече G20 в Японии было достигнуто первой международного соглашения по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.