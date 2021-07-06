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вторник, 06 июля 2021 14:17

Чей Крым и Донбасс? Компания JBL возмутила украинцев позорной фотографией

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Компания JBL Ukraine разместили карту Украины в сине-желтых цветах без Крыма и части Донбасса.

Скандальную фотографию распространили в Instagram.

Автор: скриншот
  JBL опубликовала карту Украины без Крыма и части Донбасса
JBL опубликовала карту Украины без Крыма и части Донбасса

В соцсети компания проводила опрос среди пользователей, кто из какого города.

На карту без аннексированного РФ Крыма и оккупированных ею территорий уже начали жаловаться пользователи.

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Во вторник, 6 июля, JBL извинилась и заявила, что это "ошибка бывшего сотрудника".

"Мы уже изменили состав команды, уволив людей, виновных в этом инциденте. Будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников", - говорится в заявлении.

Государственный телеканал "Дом", который транслируют для временно оккупированных территорий, показал в эфире передачи "Русский дневник" оккупированный Крым как часть России. Телеканал заявил, что инцидентом занялась Служба внутренней безопасности. Руководство на время расследования отстранило от работы всех причастных к проекту. Инцидент считают провокацией.

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Дата
06
июля

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