Чехи примут участие в параде ко Дню Независимости

27 членов пражской почетного караула примут участие в военном параде Украины. Фото: Profimedia

Представители чешской армии примут участие в военном параде ко Дню Независимости Украины. В частности, будут маршировать 27 членов пражского почетного караула.

Так Чехия хочет подчеркнуть, что ценит наше государство как партнера, сообщает Hlidaci Pes.

Также на празднике будет присутствовать официальная делегация из Чехии. В состав вошли заместитель министра обороны республики Ян Гавранек и первый заместитель начальника генштаба ВС Чехии Яромир Зуна.

"Мы благодарны Чехии за такое количество представителей на нынешнем военном параде. Воспринимаем это как выражение поддержки", - сказала представитель посольства Украины в Чешской Республике Татьяна Окопная.

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Представителей армии и военную технику к параду также пришлют Польша и Словакия.

Организаторы парада ко Дню Независимости будут пытаться во время проведения отказаться от части советских традиций. Например, не будет элементов проезда принимающего парад.

По словам главного режиссера действа Андрея Нестеренко, хоть мы и отмечаем 30 лет независимости, Украина намного старше. Поэтому это будет ее история - с княжеских времен до современности. Это театрализованное действо, к которому привлекут около 800 актеров.