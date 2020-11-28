Чего ожидать от погоды у понедельник. Свежий прогноз синоптиков

В западных, Житомирской и Винницкой областях без осадков. Фото: Reuters

В понедельник, 30 ноября, в западных, Житомирской и Винницкой областях без осадков, лишь ночью местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

На остальной территории небольшой, местами умеренный мокрый снег, в большинстве центральных и южных областях преимущественно дождь, лишь на юго-востоке без осадков; температура воздуха ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, в южных, юго-восточных областях 1-6° тепла.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных и восточных областях восточный, 7-12 м/с.

В Киеве - небольшой мокрый снег; температура воздуха ночью и днём около 0°.

Погода на выходные: циклон и атмосферные фронты выходные обусловят в западных и северных областях Украины дожди с переходом в мокрый снег.