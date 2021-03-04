Чего нельзя делать сегодня - 3 важные советы от астролога

Попробуйте исключить из рациона пирожные и конфеты. Фото: pixabay.com

5 марта женщинам лучше отказаться от высоких каблуков. Быстро будут уставать ноги. От этого будете чувствовать себя истощенными. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Сражайтесь с целлюлитом с помощью массажей, - говорит астрологиня. - Голодание противопоказаны. Во-первых, в пятницу надо отказаться от сладостей. Попробуйте исключить из рациона пирожные и конфеты. Во-вторых, категорически нельзя ссориться, потому что навредите себе. Может скакать давление, напомнят о себе мигрени. В-третьих, в этот день не будут удаваться прически. Нельзя стричь и красить волосы".

Овен

Отложите работу, требующую напряжения зрения. Дайте возможность глазам отдохнуть. Защищайте их от чрезмерно яркого освещения.

Телец

Есть риск распространения инфекционных заболеваний. Защитите себя от возможных источников инфицирования. Пейте кипяченую воду.

Близнецы

Держитесь подальше от едких запахов. Не следует заниматься ремонтом. Есть опасность отравиться испарениями агрессивных веществ.

Рак

Старайтесь очищать дыхательные пути от мокроты. Делайте ингаляции. Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Не пропустите утренней пробежки. Посетите бассейн.

Лев

Вы будете хорошо чувствовать себя. Проснитесь раньше привычного времени. Сделайте интенсивную гимнастику. Примите контрастный душ. Поддерживайте бодрость духа в течение дня.

Дева

Сырые яйца не следует употреблять в пищу. Покупать пирожки на улице не стоит. Есть опасность заболевания кишечной инфекцией.

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Весы

Контролируйте свои эмоции. Пейте успокоительное. Избегайте стрессовых ситуаций. Возможно резкое повышение артериального давления.

Скорпион

Будут прогрессировать язвенные процессы в желудке. Откажитесь от употребления приправ, которые раздражают слизистую кишечника.

Стрелец

Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Откажитесь от дополнительной порции кофе. Танцуйте.

Козерог

Резко снижается общий тонус организма. Замедляться реакция. Не садитесь за руль.

Водолей

Не оставляйте без внимания боли в области почек. Урологические больные могут жаловаться на ухудшение самочувствия. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Рыбы

Пользуйтесь пастой для укрепления эмали зубов. Усильте уход за полостью рта. Запись к стоматологу лучше отложить.

5 марта мало какие дела будут удаваться без лишних хлопот. Важнейшую работу отложите до следующей недели.