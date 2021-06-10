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четверг, 10 июня 2021 16:47

Чего нельзя делать после солнечного затмения

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Чего нельзя делать после солнечного затмения
Слишком чувствительной будет кожа лица. Испытания новой декоративной косметики лучше отложить. Фото: pixabay.com

10 июня напомнят о себе проблемы с печенью. Откажитесь от алкоголя, острых и соленых блюд. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"После солнечного затмения отложите посещение солярия и сауны, откажитесь от горячей ванны и спа-процедур, - говорит астролог. - Ультрафиолетовое излучение вредно для кожи. Не перегревайте тело. Слишком чувствительной будет кожа лица. Испытания новой декоративной косметики лучше отложить. Она может привести к появлению аллергических реакций. Могут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы".

Овен

Будет беспокоить насморк. Защищайте нос от холодного воздуха. Излечивайте простуду до конца. Избегайте появлению гайморита.

Телец

Будет мешать урчание в животе. Может наблюдаться понос. Не помешает профилактический прием сорбирующих препаратов.

Близнецы

Нарушается гормональный баланс в организме. Хуже будут чувствовать себя женщины в менопаузе. Мужчины могут испытывать проблемы с потенцией.

Рак

Травмирования поверхности кожи может вызвать нагноение. Хорошо обрабатывайте поврежденный участок. Чистку кожи лица делать не стоит.

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Лев

Может беспокоить учащенное сердцебиение и появиться одышка. Выходите на работу заранее. Преодолевайте расстоянии не спеша.

Дева

Длительное пребывание на ногах может привести к появлению отеков. Попейте мочегонные препараты. Поднимайте ноги на стул во время отдыха.

Весы

Не налегайте на пирожные. Будете быстро набираться лишний вес. Проведите разгрузочный день.

Скорпион

Поднимется температура. Ухудшится самочувствие. Следует быть осторожным в обращении с огнем.

Стрелец

Займитесь упражнениями на укрепление мышц спины. Следите за своей осанкой. Не допускайте прогрессирования сколиоза.

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Козерог

Пейте кипяченую воду. Подвергайте термической обработке продукты. Тщательно мойте руки. Берегитесь заболевания кишечной инфекцией.

Водолей

Посещение окулиста отложите до следующей недели. Обследование и лечение органов зрения в четверг не принесет пользы вашим глазам.

Рыбы

Будут беспокоить тревожные сны и возникать ощущение озабоченности. Утром примите контрастный душ. Выпейте успокоительное.

Июнь заставит вас вернуться к ранее незавершенным делам. На этот раз придется привести их в порядок. Астролог назвала знаки, которые почувствуют себя счастливчиками.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
июня

Шкляр отмечает юбилей

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