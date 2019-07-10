Чего хотят украинцы от президента: опрос

Начать переговоры о вступлении в ЕС хотят 3,9%. ФОТО: AgroPolit.com

В первые 100 дней президентства Владимира Зеленского украинцы ожидают от него снижения тарифов на коммунальные услуги.

На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы новый президент Украины Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?" ответы респондентов разделились, передает Киевский международный институт социологии.

Так, снижения тарифов на коммунальные услуги ожидали 42,8% опрошенных. 36,6% проголосовали за подачу в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента. Ещё 33% - за то, чтобы начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины.

31,4% выбрали расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений. За уменьшение зарплаты топ-чиновникам проголосовали 17,6%.

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14,3% хотят, чтобы президент начал переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму. Возобновить экономические отношения с Россией просят Зеленского 12,1%.

Изменения системы парламентских выборов ожидают ровно 10% граждан. Ускорить расследование преступлений против Майдана хотят 9,6%.

4,7% украинцев выбрали законопроект о референдумах в Украине. Столько же хотят арестовать российские активы в Украине.

3,7% просят выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента.

62% избирателей готовы идти на участки 21 июля.