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четверг, 04 июля 2019 15:05

Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов

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Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
В новый парламент проходят 5 партий.

62% избирателей готовы идти на участки 21 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 29 июня по 3 июля.

Рейтинг политсил, которые преодолевают 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду выглядит так:

"Слуга народу" президента Владимира Зеленского - 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. По сравнению с опросом с прошлой недели рейтинг уменьшился на 3%.

"Опозиційна платформа – За життя" кума Путина Виктора Медведчука - 13,4% - увеличился на 1,3%.

"Європейська Солідарність" Петра Порошенка - 8,3% - рост в 1,1%.

"Голос" Святослава Вакарчука і "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 7,2%.

Партию "Сила і честь" готовы поддержать 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,8%, "Громадянська позиція" и Радикальна партія - по 2,4%, ВО "Свобода" - 2,3%. Рейтинг других политсил - менее 2%.

Социологи опросили 2500 респондентов. Ошибка исследования: не более 2%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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Дата
04
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