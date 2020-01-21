"Часы Судного дня": стрелки перевели на 20 секунд

"Часы судного дня" показали 100 секунд до полуночи. Фото: Сегодня

Стрелки так называемых "Часов Судного дня", которые отсчитывают условное время до возможного апокалипсиса, переведены на 20 секунд вперед.

На данный момент часы Судного дня показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи", символизирующую глобальную катастрофу, заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

"Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями - ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются другими угрозами, такими как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества отвечать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация не только из-за этих угроз, но и из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую систему", - сказано в релизе.

Также среди причин перевода стрелок вперед - рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыв Договора о ракетах средней и меньшей дальности и отсутствие прогресса по вопросу разоружения КНДР.

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Журнал Bulletin of the Atomic Scientists выставляет время на "Часах Судного дня" с 1947 года. В 2019 году часы были установлены на отметку 2 минуты до полуночи. За 70 лет истории часы меняли свое положение 22 раза, в 1947 году они были установлены на 23:53. В 1953 году, после испытания Советским Союзом водородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Это самое крайнее значение часов, ближе к полуночи они не подходили никогда.