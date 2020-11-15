Часть Украины завалит снегом: где ждать зиму

В понедельник, 16 ноября, в отдельных регионах Украины начнется зимняя погода - пройдут дожди с мокрым снегом.
В частности, осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
В западных областях будет облачно и без осадков. На юге - без осадков и солнечно.
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Ночью в северных, восточных и частично центральных областях ожидаются заморозки, местами до 2-5 градусов мороза. В остальных регионах - ночью будет 2-4 градуса тепла.
Днем в северных и восточных областях также ожидается минусовая температура. В частности, в Сумах будет 1-3 градуса мороза, в Харькове и Луганске - до 3-5 градусов мороза. В Полтаве, Днепре, Донецке - температура днем будет держаться около нуля градусов. В то же время в западных и южных регионах будет до 6-9 градусов тепла.
В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью и днем 2-4 градуса тепла.
Зима 2020-21, скорее всего, не будет такой же аномально теплой, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.
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