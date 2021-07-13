Часть страны будет заливать. Остальные регионы замучает жара

В Херсоне во вторник пройдет настоящий ливень, днем столбики термометров покажут +32°С. Фото: pixabay.com

13 июля в Украине будет жарко, местами пройдут небольшие дожди, а в Кропивницком и Одессе - грозы.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +31°С.

Во Львове и Луцке во вторник будет немного облачно. Днем также +31°С.

В Ивано-Франковске и Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, температура днем составит +30°С.

В Черновцах и Тернополе 13 июля днем будет в пределах +30°С, почти безоблачно.

В Хмельницком сегодня небольшая облачность, температура днем +28°С.

В Виннице пройдет небольшой дождь, дневная температура установится в пределах +17...28°С.

В Житомире и Черкассах во вторник днем будет до +30°С и небольшая облачность.

В Кропивницком температура днем достигнет отметки +32°С, но пройдет сильная гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха составит +31°С, будет сухо и почти безоблачно.

В Одессе и Николаеве 13 июля - небольшая облачность, ожидается гроза и жара до +31°С.

В Херсоне во вторник пройдет настоящий ливень, днем столбики термометров покажут +32°С.

В Запорожье сегодня дневная температура составит +31°С, почти безоблачно.

В Сумах во вторник будет сухо, температура воздуха установится в пределах +17...32°С, ожидается небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура днем будет достигать +31°С.

В Днепре температура днем будет +31°С, почти безоблачно.

В Симферополе сегодня будет немного облачно, пройдет небольшой дождь, а термометры будут показывать +27°С.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.