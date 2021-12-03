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пятница, 03 декабря 2021 01:37

Бывший военный протащил самолет Ан-26 и установил рекорд Украины. У него протез ноги

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Бывший военный протащил самолет Ан-26 и установил рекорд Украины. У него протез ноги
Ветеран АТО поставил рекорд Украины. Фото: Харьковские новости

В Харьковской области 24-летний Роман Кашпур из Винницкой области, получивший инвалидность в результате боевых действий на востоке Украины, протащил 16-тонный самолет Ан-26 и установил национальный рекорд Украины.

Роман преодолел расстояние в 6,40 м за 43 секунды вместо ноги у него протез, передает "Общественное".

Воевал на востоке с 2016 года - пошел добровольцем, впоследствии подписал контракт с Вооруженными силами Украины и попал в разведывательный батальон. В 2019-м наступил на противопехотную мину и частично потерял ногу.

"В ходе выполнения боевого задания наступил на противопехотную мину. В результате взрыва - травматическая ампутация правой ступни", - рассказывает Роман.

Дважды он участвовал в "Играх героев" - международных спортивных соревнованиях ветеранов. В этом году решил установить рекорд.

"Этот протез я уже называю "ветераном", потому что на нем я выиграл свои первые "Игры героев", вторые "Игры героев", отгулял свадьбу. Причем в активной фазе все танцуют — и я буду танцевать", — говорит Роман.

Экс-военный говорит, что своими достижениями стремится доказать тяжелораненым военным: все возможно.

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Житомирский кот по кличке Микки попал в Книгу рекордов Украины как наиболее социализированный. "У любимца есть нетипичное для обычного кота поведение. Животное не боится улицы, шума, людей и машин. Охотно идет со всеми на контакт", - говорится в сообщении.

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