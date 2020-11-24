Бывшего руководителя Укравтодора Новака оставили в тюрьме до января

Славомира Новака суд решил оставить под стражей. Фото: PAP

Апелляционный суд Варшавы продолжил в октябре на 2 месяца арест бывшего главы Укравтодора Славомира Новака.

Таким образом поддержал решение Окружного суда, сообщает РАР.

Поддержал позицию суда первой инстанции, что собранные прокуратурой доказательства в значительной степени обосновывают совершения подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение.

Новак оставаться под арестом минимум до января 2021 года.

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Прокуратура отменила решение о временном аресте для близкого друга Новака, бизнесмена Яцека П. Он начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу Новака.

В Польше центральное антикоррупционное бюро задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег.