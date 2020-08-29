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суббота, 29 августа 2020 19:45

Бывшего чиновника Нафтогаза подозревают в хищении

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Бывшего чиновника Нафтогаза подозревают в хищении
Чиновник сам себе выдавал премии. Фото: УНИАН

Бывшего руководителя компании, учредителем которой является Нафтогаз подозревают в хищении 1,7 млн ​​грн.

Следователи сообщили ему о подозрении, сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

В течение 2018-2019 годов с нарушением требований действующего законодательства на основании выданных им приказов выплатили производственных премий на общую сумму 1,7 млн ​​грн.

Из них более 960 тыс. грн - директору общества.

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В полиции отмечают, что располагают достаточными доказательствами причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда арестовал на 60 дней бывшего внештатного советника генерального директора коммунального объединения Киевзеленстрой.

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