Бывшего чиновника Нафтогаза подозревают в хищении

Бывшего руководителя компании, учредителем которой является Нафтогаз подозревают в хищении 1,7 млн грн.
Следователи сообщили ему о подозрении, сообщает управление коммуникации Национальной полиции.
В течение 2018-2019 годов с нарушением требований действующего законодательства на основании выданных им приказов выплатили производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн.
Из них более 960 тыс. грн - директору общества.
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В полиции отмечают, что располагают достаточными доказательствами причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.
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