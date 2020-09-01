Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ

В ВОЗ рассказали о скором окончании карантина. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения поддерживает открытие стран после карантина, но очень важно соблюдать ряд рекомендаций в сфере безопасности, чтобы не допустить масштабной катастрофы.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Странам, которые откроют границы и пустят на самотек распространение коронавируса, нужно приготовиться к неприятным последствиям таких действий.

"Если страны серьезно настроены на то, чтобы открыться, они должны быть серьезно настроены на борьбу с передачей Covid-19", – заявил Гебрейесус.

Чем больше "государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться". Но отменять все меры сразу без какого либо контроля – "это путь к катастрофе".

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Число заболевших Covid-19, по данным на утро 31 августа, достигло в мире 25 384 579 человек, за сутки прибавилось 220 702 зараженных.