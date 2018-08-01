"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов

Везли в Нью-Йорк рейсовым самолетом "Аэрофлота". Салон охраняли больше десятка кагебистов.

Так вспоминает свой выезд в США советский политзаключенный, историк Валентин Мороз, 82 года, в интервью журналу "Країна". В 1979-м власти обменяли его и еще четверых диссидентов на двоих совестких агентов КГБ.

Автор: Ярослав ТЫМЧИШИН Валентин Мороз в 1970 году на закрытом суде, где его обвиняли в антисоветской пропаганде, произнес речь «Вместо последнего слова». Ее было переведено на 16 языков

По его словам, попасть в список на обмен помог общественный резонанс.

"Второй мой арест в 1970-м году широко прозвучал. Поэт Игорь Калынэць написал посвященные мне "Страсти". А я, думая, что на суде не разрешат произнести последнее слово, написал текст: "Вместо последнего слова".

Своему адвокату Когану, который приехал из Москвы, сумел передать этот текст. Еще и произнес на суде. Адвокат передал академику Андрею Сахарову. Оно пошло на Запад, переведено на 16 языков. Студенты в Канаде начали голодовку с требованием меня освободить. Когда готовился обмен советских шпионов на диссидентов, я попал в список".

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В 1978 году ФБР арестовало в США двоих советских шпионов. В обмен на них – СССР выпустил пятерых диссидентов.

Мороз рассказывает, что Советский Союз полгода торговался – не хотели выпускать на Запад украинского националиста.

"Но настоял Бжезинский. После освобождения встретился с ним в Вашингтоне. Бутылку ему не поставил, не та обстановка. Получасовой официальный розговор. Я мог взять еще кого-то с собой, потому взял сына", - добавляет Валентин Яковлевич.

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Полную версию интервью с Валентином Морозом читайте в журнале "Країна" за 26 июля.

В сентябре 1965-го Валентина Мороза за антисоветскую агитацию и пропаганду осудили к 4 годам лагерей. Наказание отбывал в Мордовии. Оттуда в самиздате выходит его "Репортаж из заповедника имени Берия". Второй арест - в июне 1970-го. Судебный процесс был закрытый. Приговор – шесть лет спецтюрьмы, три года лагерей особого режима и пять лет ссылки с признанием особо опасным рецидивистом.