"Стуса убили из-за его таланта" - историк

Советский политзаключенный Валентин Мороз жил в США и Канаде. Преподавал в Гарвардском университете. Фото: Ярослав Тымчишин

Поэт Васыль Стус имел все шансы получить Нобелевскую премию. Поэтому Москва его убила.

Об этом рассказал историк, советский политзаключенный 82-летний Валентин Мороз в интервью журналу "Країна".

"Москве это было невигодно: украинец – нобелевский лауреат. Его с триумфом випустили бы на Запад. Был бы еще один антимосковский удар. Поэтому сделали так, что неизвестно от чего умер. Его убил его талант" - считает Валентин Мороз.

Рассказывает, что виделся с поэтом, хотя и не часто.

"Василя встретил, когда в 1969-м году первый раз вышел из тюрьмы, ехал через Киев. Мы были в хороших отношениях. На протяжении последующих девяти месяцев, которые пробыл на воле, еще встречались. Когда я уже был в Торонто, Стус во второй раз был заключен в мае 1980-го. А потом – убили".

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Валентин Яковлевич был знаком и с другими представителями украинского сопротивления. Левка Лукьяненко называет одним из тех, кто его создал.

"В лагере услышал от него фразу: "Если бы я был даже единственным украинцем в мире, я бы все равно боролся за Украину". Я подумал: "Ого! Это – человек". И он таким и был на самом деле", - говорит Валентин Мороз.

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Полную версию интервью с Валентином Морозом читайте в журнале "Країна" за 26 июля.

Валентин Мороз был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. По тюрьмам и лагерям отсидел 13 лет. В 1979-м власти обменяли его и еще четверых диссидентов на двоих советских агентов КГБ. Проживал в США, позже – в Канаде. Преподавал в Гарвардском университете, издавал журнал "Анабазис", вел радиопрограмму в Торонто. Вернулся в Украину в апреле 1990-го. Живет во Львове.